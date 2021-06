Belmonte, ritrovato morto sulla spiaggia un medico di Catanzaro

È stato trovato morto sulla spiaggia di Belmonte, e non di Fiumefreddo come comunicato in precedenza, un medico di Catanzaro. Il ritrovamento è stato fatto da un passante che ha chiamato subito i carabinieri impegnati in zona alla ricerca di Nicola Molinaro, 26enne sparito ieri a Fiumefreddo Bruzio. (LEGGI)



Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che hanno subito notato una ferita alla testa, forse conseguenza di un trauma. Sono in corso accertamenti per capire se la ferita possa essere stata procurata o sia frutto di una caduta.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un fascicolo.

(ultimo aggiornamento 12:24)