“Solstizio d’estate”, nel Cosentino sequestrati falsi liquori alla liquirizia

Violazioni in materia di rintracciabilità, etichettatura ed evocazione dei marchi di tutela. Da qui il sequestro di 8.892 kg di prodotti alimentari (farine, cereali, ortofrutta, salumi e carni suine lavorate, prodotti lattiero caseari e ittici, vino, pasta e altro).

È emerso dai controlli effettuati dai reparti tutela agroalimentare (Rac) che hanno ispezionato più 60 attività del settore agroalimentare e sull’intero territorio nazionale. L’operazione, chiamata “Solstizio d’estate” ha permesso di scoprire l’irregolarità di 35 imprese, sono state contestate sanzioni per 36.200 euro, comminate 18 diffide, denunciate 8 persone per frode in commercio e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

In provincia di Cosenza è stato denunciato il rappresentante legale di una fabbrica di liquori per aver commercializzato, etichettandoli come Dop, prodotti realizzati con liquirizia biologica non a denominazione di origine. I liquori sono stati sequestrati.