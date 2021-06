Ritrovamento piccolo Nicola, anche la Calabria gioisce: mamma originaria di Scilla

C’è gioia anche in Calabria per il ritrovamento di Nicola Tanturli, il bimbo di quasi due anni sparito dalla propria abitazione al Mugello e ritrovato dal giornalista Giuseppe Di Tommaso in un dirupo dopo circa 30 ore.

La madre del bambino, Giuseppina Paladino, è originaria di Scilla.

Il bambino era scomparso lunedì 21 giugno dalla propria abitazione. Secondo la ricostruzione, il piccolo, dopo essere stato messo a letto dalla madre, si sarebbe svegliato e sarebbe uscito senza farsi sentire. Solo dopo cena, quanto i genitori sono andati a controllarlo la coppia si è resa conto che il bambino era sparito. Le ricerche sono scattate la mattina successiva e si sono concluse ieri dopo il ritrovamento da parte del giornalista.