Giustizia, il giudice Valea trasferito da Catanzaro a Milano

La conferma è arrivata oggi: Giuseppe Valea, presidente del Tribunale del Riesame di Catanzaro verrà trasferito a Milano. È la decisione del Consiglio superiore della Magistratura che ha disposto il trasferimento.

Il trasferimento era stato già invocato dal giudice per evitare l’avvio di un procedimento di incompatibilità. Il nome del magistrato era infatti finito in alcuni fascicoli giudiziari in merito alle tesi di procedimenti aggiustati.

Dopo la richiesta di trasferimento, la prima commissione aveva espresso parete favorevole in una sede che potesse garantire “discontinuità netta dall’attività giudiziaria della sede di provenienza”. Era stata quindi esclusa l’ipotesi di Messina.

Il punteggio del concorso virtuale ha poi spinto la terza commissione ad attribuire i voti che sarebbero serviti per l’assegnazione a Milano.