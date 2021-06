Minaccia l’ex compagna e le danneggia l’auto: un arresto a Reggio Calabria

Dopo oltre un anno di minacce ed intimidazioni, aveva deciso di passare alle maniere forti, danneggiando l’auto della sua ex compagna e minacciandola con un coltello. Il tutto nel bel mezzo del lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, attorno alla mezzanotte di ieri. Solo il pronto intervento della Polizia ha messo in fuga l’uomo, che è stato raggiunto e tratto in arresto dopo un breve inseguimento.

Si tratta di un cinquantunenne del posto, denunciato ad inizio mese dalla sua ex compagna per una serie di comportamenti violenti e vessatori. Nella fattispecie l’uomo non avrebbe accettato la fine della sua relazione sentimentale, avvenuta circa un anno fa, ed in questo lasso di tempo avrebbe continuamente minacciato la donna ed il figlio minore con pedinamenti, insistenti telefonate e minacce.

Ieri sera, lo stesso avrebbe danneggiato l’auto della donna per poi raggiungerla e riprendere con le minacce. La stessa ha dunque prontamente allertato gli agenti del 113, che intervenuti sul posto hanno messo fine all’azione molesta del soggetto.

Fermato a bordo della sua auto mentre tentava di dileguarsi, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un paio di forbici. Dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari per atti persecutori e denunciato per minacce, danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di oggetti idonei a recare danno.