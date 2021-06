Covid. Lieve impennata di casi nel bollettino: 67 nuovi contagi ed un decesso

Dopo tre giorni di continuo calo, il nuovo bollettino regionale torna a salire, seppur in modo contenuto. Sono 67 i nuovi casi di covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge, purtroppo, un nuovo decesso.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+48), seguita da quelle di Reggio Calabria (+6), di Catanzaro (+5), di Crotone (+4) e di Vibo Valentia (+2). Sono stati 918.171 (+2.907) i tamponi eseguiti, con un tasso di positività nuovamente aumentato al 2,30%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.962 (+48), ed i casi attivi sono 5.247. Di questi, 5.213 sono in isolamento, 30 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 17.161 guariti e 554 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono stati complessivamente 23.031 (+6), mentre i casi attivi sono 435. Di questi: 409 in isolamento, 25 in reparto e 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.263 i guariti e 333 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.234 (+5), mentre i casi attivi 236. Di questi, 214 in isolamento, 20 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.856 pazienti e ne sono deceduti 142.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.554 (+4) e gli attivi sono 74. Di questi: 68 si trovano in isolamento e 6 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.380 i guariti e 100 i deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.548 (+2) e gli attivi sono 93. Di questi: 91 si trovano in isolamento e 2 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.363 i pazienti guariti e 92 i deceduti.