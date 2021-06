Morto Gioacchino Campolo, la figlia presenta denuncia: “Evidenti errori nella gestione di mio padre”

È morto Gioacchino Campolo, conosciuto a Reggio Calabria come “il re dei videopoker”. Ne dà notizia la figlia Adriana che ha scritto una lettera in cui racconta del decesso.

La donna, che chiede massimo riserbo, annuncia poi di voler presentare denuncia “per evidenti errori nella gestione di mio padre come paziente, anziché poter piangere e vivere il dolore che la perdita di un padre speciale come lui porta nel cuore. La cronaca giudiziaria la conoscete tutti e dato che nessuno ha voluto ascoltarmi per fare uscire la verità in quel contesto, chiedo in ugual modo indifferenza rispetto ad un dolore immenso”.

“Mio padre è e sarà sempre un uomo e un padre esemplare e il rispetto della morte e del dolore credo fermamente debba prescindere da qualsiasi articolo che richiami fatti che di cronaca attuale non hanno nulla. Specialmente, che non vengano pubblicate a corredo di tale lettera, alcuna foto che nulla riguarda la notizia che state diffondendo. Se tutto ciò verrà pubblicato, vi dico grazie per avermi ascoltato almeno una volta, anche se troppo tardi", conclude Adriana Campolo.