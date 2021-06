Incendio a Vibo Valentia, fiamme lambiscono abitazioni. Evacuati nuclei familiari

Incendio a Vibo Valentia. Il rogo si sarebbe sviluppato in un giardino in via Normanno Ruggero e in particolare dalle sterpaglie sotto il castello. Il vento ha fatto il resto, ha cioè fatto estendere il rogo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vibo Marina, gli agenti della Questura di Vibo e della Guardia di Finanza. La Polizia, in particolare, sta tentando di spegnere con l’uso di estintori le fiamme che si sono sviluppate vicino alle abitazioni.

Le famiglie che abitano nelle vicinanze sono state fatte evacuare. Mentre la colonna di fumo che si è alzata è stata avvistata in diverse aree della città.

(notizia in aggiornamento)