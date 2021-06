Corap, nuova protesta dei lavoratori davanti la sede della Regione

Nuova protesta per i lavoratori del Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Un gruppo ha infatti avviato un presidio davanti la sede della Regione a Catanzaro per chiedere soluzioni in merito alla situazione di stallo della struttura.

Sono state le segreterie di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl a promuovere la mobilitazione e lo sciopero dei dipendenti per sottolineare le difficoltà dei lavoratori che lamentano il mancato pagamento di alcuni stipendi del 2019 e il ritardo nell’erogazione di alcune retribuzioni relative all’anno in corso.

Al sit-in sono presenti i segretari generali di Cgil Calabria, Angelo Sposato, e Uil Calabria, Santo Biondo. Nel primo pomeriggio è previsto un incontro tra un gruppo di lavoratori e sindacati e l’assessore regionale Fausto Orsomarso.