Corigliano. Furti e rapine in abitazioni, travata e sequestra l’auto usata dalla banda

Prima il ritrovamento e poi il sequestro dell’auto che si ritiene sia stata usata da una banda per compiere dei furti e delle rapine in tutta la provincia di Cosenza. È successo la scorsa notte a Corigliano-Rossano, dove i carabinieri hanno intercettato il mezzo.

Tutto è partito dalla segnalazione di un militare che, libero dal servizio, ha riconosciuto un gruppo di slavi fermo nei pressi di un autolavaggio, con una macchina più volte segnalata e usata per compiere “colpi” in abitazioni, in diversi comuni della zona.

Al momento dell’arrivo di due gazzelle dell’Arma, il gruppo ha fatto perdere le sue tracce, ma gli investigatori hanno ritrovato l’auto, con il motore ancora caldo, in un vicolo della frazione di Schiavonea.

Dopo aver setacciato le abitazioni circostanti senza trovare traccia degli slavi, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo, che risultava da ricercare essendo inserito nelle banche dati delle forze di polizia.

I carabinieri lo hanno quindi sequestrato per intestazione fittizia, anche se lo stesso risultava radiato dal Pra ed era senza assicurazione.

Durante i controlli sulla vettura, una station wagon tedesca, i carabinieri hanno scoperto un sistema illegale di sirene e bitonali, montato forse per simulare l’appartenenza alle forze dell’ordine.

Al suo interno anche dei passamontagna, guanti e arnesi da scasso, oltre a oggetti di bigiotteria, su cui sono in corso approfondimenti.

L’autovettura era stata da poco riverniciata rispetto al colore originale, forse per nasconderla alla vista delle forze dell’ordine, che più volte avevano accertato essere presente sui luoghi dove erano stati compiuti furti e in alcuni casi era stata utilizzata anche per forzare i posti di controllo.

Il veicolo e il materiale ritrovato sono stati sequestrati, mentre sono in corso di acquisizione le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei membri della banda.