Crotone. Incendio sul lungomare, fiamme nel bar Exodus

(Foto: da Facebook)

Incendio al bar Exodus in via Cristoforo Colombo, in pieno lungomare di Crotone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale, la Polizia e i sanitari del 118.

La richiesta di intervento è arrivata alle 7:41 di questa mattina. La telefonata alla sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Crotone ha infatti segnalato del fumo uscire dal bar del lido balneare.

Sul posto sono intervenute così due squadre - con una autopompa e un'autobotte - che hanno subito notato il fumo nero che fuoriusciva dalle finestre chiuse dalle serrande. I vigili hanno quindi aperto quella principale e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme si erano propagate dal retro laboratorio cucina, dove il forte calore ha provocato lo scioglimento di alcuni oggetti e attrezzature.

Secondo i vigili le cause dell’incendio sono da attribuire a un guasto elettrico. Non risultano feriti.

(ultimo aggiornamento 9:42)