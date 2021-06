Evade dai domiciliari, arrestato 40enne nel Cosentino

Si era allontanato da casa nonostante i domiciliari. Così un 40enne residente a San Nicola Arcella è stato arrestato per evasione. È successo alle tre della scorsa notte quando, i militari di Scalea nel corso di un controllo non hanno trovato l’uomo nella sua abitazione.

L’uomo è stato trovato e bloccato, e una volta davanti ai carabinieri non ha saputo fornire giustificazioni plausibili sul suo allontanamento da casa e per questo è stato portato in caserma.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 40enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo al Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato portato nuovamente a casa al regime dei domiciliari.