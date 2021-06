Rovito, getta dall’auto un involucro con la coca. Un arresto e una denuncia

Ha tentato di disfarsi di un involucro con 115 grammi di cocaina gettandolo fuori dall’auto. Per questo motivo un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo lungo la statale 107 dove una pattuglia della Mobile, nel corso di un controllo, ha notato una Lancia Ypsilon con a bordo due persone. L’auto accelerava e decelerava di continuo, per questo gli agenti hanno intimato l’alt.

Appena fermata la vettura, a Rovito, il passeggero ha gettato un involucro oltre il guardrail, nella fitta vegetazione. Gli agenti, dopo la ricerca, lo hanno recuperato e hanno scoperto che conteneva la coca.

Dei due fermati, il passeggero, un 36enne di Casali del Manco, pluripregiudicato per reati in materia di droga e contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato portato in carcere; mentre il conducente, un 51enne di Trenta, e è stato denunciato per lo stesso reato.