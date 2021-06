Covid, calano ancora i contagi. In 24 ore solo 17 positivi

Scendono ancora i contagi in Calabria dove, nel bollettino di oggi, i nuovi positivi sono 17. E c’è un solo decesso in regione. Continua dunque a calare la curva, visto che ieri il bollettino parlava di 20 nuovi casi (QUI).



È Catanzaro la provincia che registra più positivi con i suoi 6 nuovi casi, seguono Cosenza, Crotone e Vibo Valentia con tre nuovi positivi e Reggio Calabria con 2 casi.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.696, e i decessi sono stati 1.220.

Aumentano i guariti, nelle ultime 24 ore, sono 385 per un totale di 61.063 guariti. Mentre gli attuali positivi sono in tutto 6.413 (-383).

Calano di due unità i ricoveri in Calabria, dove attualmente si trovano nei reparti ordinari 85 (-2), mentre in terapia intensiva si trovano 11 pazienti.

In totale i tamponi effettuati e processati sono stati 2.460.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.025, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 478, di cui 25 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 448 in isolamento domiciliare (-38). I casi chiusi sono 22.547, di cui 22.214 guariti (+40); 333 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi casi sono 3, ma il totale si attesta a quota 22.914. Attualmente i casi attivi sono 5.412, di cui 32 ricoveri in reparto 8-1); 4 in terapia intensiva; 5.376 in isolamento domiciliare (-257). I casi chiusi sono 17.502, di cui 16.949 guariti (+260); 553 deceduti (+1).

Nel Catanzarese che registra sei nuovi casi, i casi totali sono 10.229. Attualmente i casi attivi sono 248, di cui 20 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva; 226 in isolamento domiciliare (-53). I casi chiusi sono 9.981, di cui 9.839 guariti (+60); 142 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 3, ma da inizio pandemia sono 6.550 le persone che hanno contratto la malattia. Attualmente i casi attivi sono 78, di cui 6 ricoveri in reparto; 72 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 6.472, di cui 6.372 guariti (+25); 100 deceduti.

Nel Vibonese da inizio pandemia si sono ammalati in 5.546, ma nelle ultime 24 ore sono 3 i nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 107, di cui 2 ricoveri in reparto; 105 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 5.439, di cui 5.347 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda i cittadini provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il Covid-19 i casi totali sono 432, di cui 342 guariti e 90 persone che sono attualmente positivi e si trovano in isolamento domiciliare.