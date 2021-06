Cosenza, premiati i migliori oli extravergini della provincia

Sono 9 le aziende produttrici di olio premiate dalla Camera di commercio di Cosenza. L’ente ha infatti premiato i migliori prodotti nella selezione 2021 de “L’Oro dei Bruzi”, il premio istituito dall’ente per valorizzare le eccellenze olearie del territorio, giunto alla sua ottava edizione.

Nella categoria “Fruttato Intenso“ si è classificato al primo posto il Frantoio Santa Lucia (Roggiano Gravina) con l’Olio Extravergine di Oliva “Frantoio Santa Lucia”, seguito dall’Azienda Madreterra (Calopezzati) e dall’Azienda Agricola Parisi Donato (Corigliano-Rossano).

Nella categoria “Fruttato Medio” vince l’Olio Extravergine di Oliva Biologico dei Marchesi Gallo dell’Azienda Agricola dei Marchesi Gallo (Castrovillari). Il Frantolio Acri di Acri Giovanni (Corigliano-Rossano) e l’Azienda Agricola Diana (Saracena), conquistano il secondo e terzo posto.

Nella categoria “Fruttato Leggero” vince “Talarico”, l’Olio Extravergine di Oliva Biologico Italiano dell’Azienda Agricola di Piro Adriana e Luciana (Altomonte); seconda e terza classificata, rispettivamente, l’Azienda Agricola Le Conche di Sposato Vincenzo (Bisignano) e l’Azienda Agricola Capparelli Gianluca (Acquaformosa).

Il laboratorio chimico di Promocosenza, Azienda speciale della Camera di Commercio, con le analisi sull’olio accreditate Accredia e il suo comitato di assaggio interprofessionale riconosciuto dal Mipaaf, ha analizzato gli oli provenienti dalle coltivazioni della provincia bruzia, apprezzandone le qualità analitiche, gustative e olfattive, sintetizzate in questa “Selezione 2021”, che è già di per sé la conferma di una qualità certificata per le aziende che hanno partecipato e che è racchiusa in una pubblicazione dedicata al Premio.

“La selezione dei migliori oli extravergini della provincia di Cosenza 2021 – dichiara il Presidente Klaus Algieri – racchiude quest’anno un messaggio ulteriore rispetto alle precedenti edizioni. Un messaggio di apertura verso il futuro, che incoraggi le nostre imprese ad essere protagoniste e testimoni delle eccellenze della nostra terra per ripartire con fiducia e speranza. Un premio per le imprese e i loro collaboratori ma anche per noi stessi, per questa terra ricca di una così grande varietà che non ha nulla da invidiare a nessuno ma che ha bisogno del nostro gioco di squadra e della nostra disponibilità a fare rete, per poter competere ed essere vincente.”