Musica, la forza e il coraggio delle donne nel videoclip di Chiara Ranieri

C’è tutto nel videoclip “Non sono tua”. C’è Roma, c’è un testo di una donna coraggiosa, una voce capace di raggiungere gli angoli più nascosti dell’anima e un volto che Crotone ama e riconosce, quello di Chiara Ranieri. Così il videoclip del pezzo tratto dall’album Tra cielo e mare racconta di una donna che non ha paure.

La protagonista della canzone e del video "indossa sempre un cuore libero", si mostra per quella che è, lasciandosi alle spalle, come detto dalla cantautrice crotonese, che ha scritto testo e musica, “i pregiudizi della gente e semplicemente vivendo la propria vita giorno dopo giorno in maniera normale, senza sentirsi inadatta”.

Il video diventa quindi il modo per far risaltare la figura della donna forte e coraggiosa che “mostra un cuore e un sorriso libero senza risparmiarsi in nulla, qualsiasi cosa accada. Una donna che non appartiene a nessuno ma che è solo di sé stessa”.

Il video, prodotto da Franco Eco e girato dal regista Marco Calvise, si è avvalso anche di un drone che ha girovagato per la Capitale filmando la città eterna prima del lockdown.

L’album, prodotto da Eco, è stato anticipato dalla cover di Luigi Tenco “Vedrai vedrai” che per l’occasione è stata “rivisitata” coinvolgendo nell’arrangiamento un’orchestra sinfonica. Il singolo ha raggiunto il secondo posto in classifica su iTunes Store.