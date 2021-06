Presunte “irregolarità” nei conti del Comune Vibo: la Corte dei Conti vuole vederci chiaro

Chiarimenti in merito al Piano di riequilibrio finanziario sono stati chiesti dalla Corte dei Conti all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maria Liardo. Una richiesta che punterebbe ad evitare un secondo dissesto dell’ente e per la quale la Limardo e i suoi “solidali” avranno tempo 15 giorni per rispondere.

Il Comune di Vibo è chiamato a rispendere di presunte “irregolarità” che sarebbero avvenute negli anni precedenti all’attuale amministrazione. La Corte, in attesa della risposta dell’Ente, segnala una serie di accertamenti “inattendibili”.

In particolare, sarebbero stati richiesti chiarimenti sulla riscossione delle tasse, i cui proventi per i giudici “si sono concretizzati in termini di accertamento ma non di riscossione”.

Altro punto su cui si chiede chiarezza è la ricognizione delle passività potenziali. In merio, per la Corte l’ente “in sede di approvazione e formulazione del Piano di riequilibrio non ha effettuato la ricognizione delle passività potenziali, alcune delle quali già note”.