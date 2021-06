Donna tenta suicidio in casa: salvata dai Vvf

Una donna è stata salvata in serata da un tentativo di suicidio dai Vigili del Fuoco in un’abitazione di Gallico Superiore, nel reggino. A lanciare l’allarme alla sala operativa della Polizia di Stato è stato il marito della signora, che segnalava di non riuscire a mettersi in contatto con la consorte. La stesso avrebbe comunicato che l’auto della donna era parcheggiata sotto casa, segno che la stessa non era uscita.

Gli operatori della Sala Operativa VVF, messi in contatto con l’uomo hanno intuito la gravità di della situazione, ed hanno dirottato verso Gallico Superiore una squadra che si trovava nelle vicinanze per effettuare altro intervento.

Giunto sul posto, i pompieri hanno fatto irruzione nell’abitazione dove hanno fatto la triste scoperta: la donna era a terra priva di sensi e con un lenzuolo avvolto attorno al collo.

I vigili con delle tecniche di primo soccorso sono riusciti fortunatamente a rianimarla e ad affidarla poi alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia.