Avanza a Rende la campagna vaccinale anti-Covid. Da domani – secondo quanto rende noto l’Azienda Sanitaria di Cosenza – i cittadini potranno vaccinarsi in un nuovo hub. In sostituzione del centro del Parco Acquatico, apre infatti una nuova sede vaccinale presso il “Palazzetto dello Sport” sito in Via Parigi, adiacente l’area mercatale di Villaggio Europa.