Regionali. Salvini inizia da Reggio il suo tour calabrese: “voglio che emerga la Calabria bella”

Matteo Salvini e Nino Spirlì

Il leader del Carroccio Matteo Salvini è giunto oggi in riva allo Stretto ed ha iniziato il suo “tour” calabrese che domani lo porterà a Lamezia Terme.

Un primo incontro è stato tenuto stamani con la consigliera regionale Tilde Minasi, il coordinatore provinciale Roy Biasi, Franco Recupero, Giuseppe Pirrotta, Giuseppe De Biasi e, dopo pranzo, a loro si è unito anche il presidente f.f. della Regione Nino Spirlì.

“Noi abbiamo una squadra unita: entro una decina di giorni ci sarà il programma della Lega, ci saranno le liste della Lega e poi si lavora per dieci anni”. Ha affermato Salvini in merito alle elezioni regionali, ed ha aggiunto: “l’obiettivo è che la Lega sia il primo partito in Calabria e continui a fare quello che ha fatto in questi mesi”.

Slavini si è rivolto anche all’operato dell’attuale governatore ed ha detto: “Riconoscere il buon lavoro svolto da Nino Spirlì, e con lui della Lega, è qualcosa che i calabresi meritavano. Era giusto che Forza Italia, che aveva espresso la compianta Jole Santelli, avesse l’ultima parola in Calabria, per una questione anche umana prima che politica”.

In merito al ticket Occhiuto-Spirlì, il leader della Lega ha detto che si tratta di “una soluzione ben assortita, un riconoscimento per il lavoro di Nino e della squadra nei territori. Abbiamo una proposta calabrese contro un centrosinistra diviso e candidati che arrivano anche da fuori regione”.

Per Salvini in Calabria bisogna “collaborare come al Governo nazionale, in Europa”. “La mia missione – ha precisato - è riunire i centrodestra divisi, per essere veloci, efficaci, concreti. Per aiutare Draghi, aiutare l’Italia; taglio delle tasse, riforma della giustizia, riforma della burocrazia”.

Poi ha ribadito che il “segreto” della Lega “è la concretezza, non avremo candidati di immagine”.

“Mi ribello all’idea che qualcuno odi la Calabria e voglio che emerga la Calabria bella, laboriosa, sana, giovane, pulita, sicura”, ha detto ancora il leader del partito.

Il leader del Carroccio ha poi rimarcato che “la Lega è differente dagli altri” ed ha aggiunto “gli altri si vedono in Calabria solo nelle poche settimane precedenti della richiesta del voto. Io ci sono venuto recentemente, ci verrò anche dopo le elezioni”.

“Verrò in Calabria una volta a settimana”, ha precisato Salvini che ha anche annunciato una visita nei quartieri di Reggio che “sono ancora sommersi dai rifiuti – ha detto - con Falcomatà che faceva promesse che sono rimaste assolutamente lettera morta, e oggi ho chiesto a Nino Spirlì di portarmi a ringraziare delle famiglie che lottano il doppio. Per le quali il lockdown è stato pesante il doppio.”

Salvini ha partecipato anche ad un incontro nella sede de “Il volo delle farfalle” che riunisce le famiglie dei genitori di bambini autistici, con un incontro privato e chiuso alla stampa.

“Il riconoscimento dei diritti per i bambini disabili in Calabria non dovrebbe essere una soluzione eccezionale”, ha detto Salvini, che ha aggiunto: “Spirlì ha fatto il suo dovere, chi c’era prima non ha fatto il suo dovere”.