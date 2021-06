Giustizia. Torna libero 42enne di Nicotera arrestato per coltivazione di cannabis

Il Tribunale di Vibo

Torna in libertà Giuseppe D’Angelo, 42enne di Nicotera. L’uomo era finito ai domiciliari con l’accusa di aver coltivato circo 2150 piante di cannabis, nonché di possesso di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

A far barcollare le accuse l’osservazione dei ù legali dell’uomo, gli avvocati Francesco Capria e Giuseppe Spinelli, che hanno rilevato come negli atti d’indagine non vi fosse l’esame del narcotest che, ad avviso dei due, è accertamento indispensabile per qualificare la gravità indiziaria, ai fini dell’emissione della misura cautelare.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo integralmente le argomentazioni proposte degli avvocati, ha rigettato la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dall’ Ufficio di Procura nei confronti dell’imputato.