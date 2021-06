Covid. Secondo giorno senza vittime in Calabria: appena 20 i nuovi positivi

Con poco più di novecento tamponi processati, questa nuova settimana giugno in Calabria parte con un netto calo dei nuovi contagi da Covid -19. Sono infatti “solo” 20 i nuovi positivi e, come già avvenuto nella giornata di ieri (QUI IL BOLLETTINO), nessuna nuova vittima è stata registrata sul territorio regionale per colpa di questo maledetto virus.

Quasi tutti i nuovi contagi sono stati registrati nella provincia di Reggio Calabria: + 18 in 24 ore. Gli altri due contagi sono stati registrati a Cosenza (+1) e Catanzaro (+1). Nessun positivo è stato invece riscontrato nelle province di Crotone e Vibo Valentia.

Ad oggi nella nostra regione sono state 68.679 le persone che hanno contratto il Covid (compresi guariti e vittime) e gli attualmente positivi sono 6.796.

Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono tuttavia i pazienti nei reparti Covid della regione (-2), per un totale di 87 persone ricoverate. In terapia intensiva invece si trovano ancora 11 pazienti.

Cala il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-71), e oggi il totale nella regione è di 6.698 persone che si stanno curando a casa propria. Sono invece 93 i guariti registrati oggi, numero che porta il totale a 60.664.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove oggi si contano 18 nuovi contagi, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 23.023. In particolare, i casi attivi sono 516: 25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 486 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 22507, di cui 22174 guariti, 333 deceduti.

Nel cosentino, che oggi conta un solo contagio, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.911. Qui i casi attivi sono ancora 5670, e si trovano 33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5633 in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono invece 17.241: 16689 guariti, 552 deceduti

Nel catanzarese i contagi accertati sono stati finora 10.223, uno solo oggi. Nel dettaglio, sono 302 i casi attivi: 21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 9921: 9779 guariti, 142 deceduti.

Nel crotonese, dove nessun caso è stato registrato nelle ultime 24 ore, i casi covid segnalati sono stati in tutto 6.547. In particolare, i casi attivi sono 100, di cui 6 in reparto e 94 in isolamento domiciliare. Sono invece 6.447 i casi chiusi: 6347 guariti, 100 deceduti.

Nel vibonese, che oggi non registra nuovi positivi, sono in totale 5.543 i casi registrati da febbraio 2020. I casi attivi qui sono 118, di cui 2 in reparto e 116 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5425: 5333 guariti, 92 deceduti.