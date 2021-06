Maida, cittadini ripuliscono area verde. Il plauso del sindaco

“Tante volte i comuni non riescono con pochi collaboratori ad assicurare la continuità del servizio, ecco che allora diventano preziosi questi gesti di cittadini volontari, spesso pensionati, che vogliono in questo modo rendersi utili per la comunità. La villetta comunale di Vena, grazie a loro, oggi è davvero un piccolo gioiello”. Con queste parole il sindaco di Maida, Salvatore Paone, ha voluto ringrazia pubblicamente alcuni concittadini che hanno ripulito, spontaneamente, la villetta comunale.

“Quando uno spazio pubblico viene curato direttamente da cittadini volontari, il gesto merita di essere messo particolarmente in risalto per il profondo senso civico che trasmette” afferma ancora nella nota, parlando di una modo di manifestare “concretamente la propria cultura di cittadinanza attiva”.

Lo stesso primo cittadino però non manca di ricordare come, assieme ad altre amministrazioni, si fosse lamentato per tempo per il mancato attuamento dei Puc, i “progetti di decoro urbano che avrebbero dovuto vedere già un anno e mezzo fa protagonisti i percettori di reddito di cittadinanza”.

“Forza lavoro che sarebbe stata in questo momento molto utile per mantenere i borghi più puliti e accogliente” conclude Paone. “Anche alla luce di questo mancato avvio assume ancora di più significato l’esempio di questi cittadini volontari”.