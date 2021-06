Padel, la squadra A dell’Academy si qualifica come la migliore del crotonese

Con 11 incontri vinti, l’ultimo dei quali disputato contro il Valentino Tennis Club, la squadra A del Centro Sportivo Academy di Crotone si è ufficialmente qualificata come campione provinciale di Serie D. Un risultato frutto del lavoro del mister Massimo Drago, e reso possibile grazie al team affiatato.

Inizia adesso, però, la vera sfida. Il prossimo appuntamento, in calendario per il 24-25 giugno, vedrà la squadra di casa affrontare la squadra B del Padel Club di Rende, qualificatasi anche lei come migliore della rispettiva provincia. L’obiettivo è quello di arrivare alle finali nazionali Tpra a coppia, previste al Country Sport Village di Paderno Dugnano il prossimo 3-4 luglio.