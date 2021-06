Tragedia a Cirò Marina: 17enne investito sul lungomare, deceduto

Michele Famiglietti

Non c’è stato niente da fare per Michele Famiglietti, diciassettenne di Cirò Marina investito la notte scorsa sul lungomare cittadino.

L’incidente è avvenuto nella zona nord dello stesso lungomare, intorno alle 3 del mattino, ed i Carabinieri stanno svolgendo le dovute indagini per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il giovane, da quanto si apprende, mentre era a piedi per fare rientro a casa, che è poco distante, sarebbe stato investito da un mezzo alla cui guida c’era un ragazzo, un 26enne del posto.

Il 17enne, purtroppo, non ce l'ha fatta: immediati i soccorsi e l’arrivo dei sanitari del 118 ma che tuttavia non hanno potuto far nulla per questa giovane vita spezzata.