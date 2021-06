Lido Comunale di Reggio Calabria, Minicuci (Lega): “Concessioni sospette e struttura pericolante”

“Frequentato quotidianamente da famiglie, bambini e ragazzi, l’area del Lido ha una struttura fatiscente che va immediatamente messa in sicurezza per non mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini”. Lo afferma in una nota il consigliere metropolitano Antonino Minicuci, che interviene sull’affidamento del Lido Comunale “Genoese Zerbi”.

“Evidentemente ignaro di quando la stagione estiva abbia inizio e dei tempi burocratici e di preparazione che necessitano, il primo cittadino fa adottare all’amministrazione comunale che rappresenta una manifestazione di interesse relativa alla gestione dei servizi nell’area del Lido Comunale il 17 di giugno, a stagione estiva oramai iniziata” afferma Minicuci, che parla di una struttura “in condizioni di degrado e abbandono” oramai da anni.

“L’ultima goccia, che non fa traboccare il vaso solo perchè già traboccato, è la manifestazione di interesse pubblicata con ritardi biblici, con conseguenti disagi enormi sia per le società interessate, sia per i fruitori di quell’area” afferma ancora l’esponente leghista. “Quella che dovrebbe essere la cartolina di benvenuto, il fiore all’occhiello nel centro della città, è invece luogo che assomiglia tremendamente alle periferie sottosviluppate dei paesi più arretrati”.