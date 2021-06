Zona Bianca, a Lamezia Terme riapre la piscina comunale

“Finalmente si riparte!”. Un’esclamazione di sincera felicità quella rimarcata in un comunicato dell’Arvalia Nuoto Lamezia, che da oggi, visto l’ingresso della regione in zona bianca, potrà riaprire tutte le attività presso la piscina comunale “Salvatore Giudice”.

“Questo giorno segna un momento importantissimo per le piscine coperte: dopo lunghi mesi di stop forzato, infatti, gli impianti natatori al chiuso potranno riprendere in mano quei progetti lasciati in sospeso a causa delle restrizioni imposte dal governo nazionale lo scorso ottobre” spiegano dall’Arvalia Nuoto, che ricorda come saranno mantenuti “tutti i protocolli da seguire per contrastare la diffusione del covid”.

Riprendono infatti tutte le attività proposte nell’impianto: “dal fitness al nuoto libero, proseguono i centri estivi già attivati la scorsa settimana”, nel tentativo di “regalare ai propri utenti quegli spazi in cui il sano sport non è solo divertimento, svago e valvola di sfogo, ma anche terapia per il corpo e per l’anima”.