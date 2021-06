Comune di Crotone, entra in vigore la riorganizzazione dell’ente

“Siamo però solo all’inizio di un più complesso percorso: dopo aver avviato l’esecuzione dell’ambizioso piano del fabbisogno del personale e riorganizzato la macrostruttura dell’ente, da oggi l’amministrazione concentrerà le proprie attenzioni sul ciclo della performance dell’ente e sull’attuazione del modello dell’amministrazione di risultato. Tutto il personale, dall’operaio al dirigente, deve essere messo nelle condizioni di essere valutato e premiato in base al proprio rendimento”.

Così il Comune di Crotone fa sapere di aver dato seguito a quanto deliberato lo scorso 18 giugno, ossia una riorganizzazione complessiva dell’ente.

Processo questo diviso in tappe, che si concluderà con “un piano straordinario di formazione del personale”, e che parte oggi con una serie di “cambi” interni che l’assessore Sandro Cretella definisce “un primo importante passo verso una concezione più moderna e al passo coi tempi della pubblica amministrazione”.

Con decreto sindacale infatti è stata attribuità la responsabilità dei settori ai rispettivi dirigenti. Matteo Sperandeo si occuperà degli affari generali; Francesco Marano dei servizi alla persona e delle attività produttive; Luigi Anania delle risorse strategiche; Elisabetta Dominijanni del governo del territorio e dell’ambiente; Salvatore Gangemi delle opere pubbliche; Francesco Iorno della Polizia Locale e dell’avvocatura civica. Nei prossimi giorni sarà nominato un nuovo dirigente per l’unità operativa sull’Antica Kroton.

“Fra le tante misure organizzative previste, quelle più strategiche sono senz’altro costituite dalla previsione di un ufficio specifico per la programmazione comunitaria, dalla istituzione di un settore autonomo per l’ambiente, dalla previsione di un settore per tutte le funzioni trasversali dell’ente come la gestione delle procedure d’appalto o per l’attività di controllo” conclude Cretella. “Ovviamente la riorganizzazione potrà dirsi completata quando ciascun servizio e ciascun ufficio sarà dotato di personale sufficiente a soddisfare ogni esigenza pubblica”.