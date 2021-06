Regionali. Ventura inizia il suo tour con don Panizza: “un faro ed una guida sicura”

Maria Antonietta Ventura e don Giacomo Panizza

Lavoro, sanità, Legalità, ambiente, innovazione tecnologica e turismo: sono stati questi i temi trattati stamattina dalla candidata a Presidente della Regione Calabria del centro sinistra Maria Antonietta Ventura nel corso dell’incontro con il fondatore della Comunità Progetto Sud don Giacomo Panizza.

Una scelta non a caso quella di Maria Antonietta Ventura di iniziare il tour di presentazione e di ascolto in vista della prossima campagna elettorale per le regionali da Lamezia.

"Progetto Sud con il modello di rete a favore degli ultimi – ha dichiarato Ventura – rappresenta la sintesi di un modo di mettersi al servizio degli altri che diventa modello per chi vuole fare politica nei nostri territori. Ho ascoltato, visto ed apprezzato le opere concrete che don Giacomo ha realizzato, ho parlato con gli operatori ma anche con gli ospiti ed ho capito come l’amore per la Calabria a Lamezia diventa modello e riferimento per tutti. "

"Lo spirito di servizio e di solidarietà, il desiderio di dare senso alla progettualità concreta anche contro la ‘ndrangheta che continua a bersagliare quelle opere offre ai calabresi onesti – ha aggiunto Maria Antonietta Ventura – la possibilità di continuare a credere nelle potenzialità della nostra terra. Continuerò ad ascoltare don Giacomo Panizza perché lo considero un faro ed una guida sicura che infonde coraggio e speranza".