Grande accoglienza per il nuovo Vescovo a Cariati. Il sindaco Filomena Greco, dopo i saluti di benvenuto a nome dell'intera Amministrazione comunale, ha omaggiato S.E. Mons. Maurizio Aloise con l'anello in oro realizzato dal noto orafo calabrese Michele Affidato.

Un gesto molto apprezzato dal padre Arcivescovo che ha ringraziato, pubblicamente, il sindaco e l'intera giunta comunale di Cariati. In seguito, poi, Mons. Aloise si è incamminato, percorrendo le viuzze suggestive dell'incantevole centro storico cariatese abbellito con le coperte antiche ricamate a mano, per raggiungere la Concattedrale intitolata a San Michele Arcangelo dove ad attenderlo c'era il parroco don Gino Esposito. Il Vescovo, dopo aver baciato il crocifisso all'ingresso, ha impartito la sua benedizione a tutti i presenti e celebrato la Santa Messa. Nella Concattedrale erano presenti, oltre ai sindaci dei diversi comuni del territorio, il sindaco Filomena Greco, il Presidente del Consiglio Francesco Cicciù, oltre agli assessori e consiglieri comunali, il segretario comunale Maria Immacolata Ginese, l'assessore provinciale Sergio Salvati, il vice-sindaco di Corigliano-Rossano Claudio Malavolta, il Comandante della Stazione Carabinieri di Cariati, la Polizia Municipale in grande uniforma dinanzi al gonfalone della città sia di Cariati e sia di Corigliano-Rossano, il Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati don Pino Straface ed altre autorità civili e militari.

Presenti, inoltre, molti sacerdoti e fedeli. Perfetto il servizio d’ordine lungo il percorso coordinato dai volontari dell’Associazione E.R.A. e dal personale della Protezione Civile di Cariati, mentre il servizio di assistenza sanitaria è stato garantito dal qualificato staff della Misericordia. Straordinaria l'accoglienza riservata al nuovo Arcivescovo da parte dei cittadini cariatesi che al suo arrivo hanno lanciato riso e confetti quale segno di benvenuto. Il padre Arcivescovo, nel corso dell'omelia, ha voluto ringraziare le diverse autorità presenti nella Concattedrale, i sacerdoti ed i tanti fedeli per la calorosa accoglienza.

Il sindaco Filomena Greco, al termine della celebrazione della Santa Messa, ha invitato il padre Arcivescovo a visitare il palazzo di città dove è stato preparato, per l'occasione, un ricco buffet, dolce e salato, con l'immancabile brindisi di auguri di buon cammino a S. E. Mons. Maurizio Aloise chiamato, da Papa Francesco, alla guida, come nuovo pastore, dell'importante Arcidiocesi di Rossano-Cariati.