Sersale, va a pescare ma viene colto da malore e sviene. Soccorso dai Vigili del fuoco

Era con gli amici in mezzo ai boschi di Sersale dove stava raggiungendo il fiume dove poter pescare, quando ha avuto un malore.

Così mentre con il 60enne di Sersale è rimasto un amico, l’altro è tornato sulla strada, distante qualche chilometri, dove ha chiamato i soccorsi.

Nella zona boscata appena fuori dal centro abitato di Sersale sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Questi hanno raggiunto l’uomo, che era vivo ma non cosciente.

Hanno quindi immobilizzato il 60enne su barella spinale e con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) lo hanno trasportato sulla sede stradale e, con l'aiuto e il supporto di cittadino di Sersale, che transitava nella zona in quel momento, hanno raggiunto la piazzola in cui era atterrato l'elisoccorso. Il personale sanitario del Suem118 ha quindi attivato le procedure per il trasferimento in ospedale.