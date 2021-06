Catanzaro. Ritrovato 83enne scomparso, era finito in una scarpata

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stato ritrovato in fondo a una scarpata, in una zona incolta e impervia a monte della Statale 280 e della galleria Sansinato, l’83enne sparito di casa a Catanzaro dopo essere uscito per buttare un sacchetto di spazzatura (LEGGI). L’uomo è stato rintracciato alle 10.15 di questa mattina da una squadra dei vigili del fuoco.

L’anziano è vivo e ha risposto alle domande dei soccorritori che lo hanno raggiunto; è stato successivamente affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure per essere poi recuperato dal personale SAF dei pompieri, che lo ha trasportato fino all'ambulanza.

Questa mattina, sul posto, era arrivato anche il nucleo cinofili dei vigili del fuoco del comando di Matera. Le ricerche, fin da ieri, si erano concentrate sull’area intorno alla galleria Sansinato dove, pompieri, carabinieri, Polizia e cittadini hanno battuto l’intera area.

Sempre ieri era presente sul luogo anche un elicottero del reparto volo di Lamezia Terme dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro.