Milano. Lite tra fratelli davanti alla madre, un morto e un ferito

Prima il litigio per questioni di denaro, poi l’aggressione e infine l’accoltellamento. È successo a Milano la notte del 19 giugno.

Intorno alle 3.30, in viale Aretusa, in uno stabile popolare di San Siro, il silenzio è stato rotto dalle urla provenienti da un appartamento dove Francesco Ciconte, 43enne originario della provincia crotonese, ha accoltellato il fratello Vincenzo, 47enne. Il tutto davanti la madre.

Da una prima ricostruzione l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite divampata, appunto, per ragioni economiche, legate presumibilmente a richieste di soldi per acquistare droga.

Dopo la discussione i due fratelli avrebbero avuto una colluttazione e ad avere la peggio è stato il 47enne, ucciso dai fendenti dopo esser stato colpito, secondo una prima ricostruzione, da tre coltellate.

Il 43enne è stato trovato anch’egli ferito in casa, forse a causa dei colpi ricevuti durante lo scontro, ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano. Al momento è ricoverato e verserebbe in condizioni delicate.

Sul posto - sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra mobile, e della Scientifica. Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del dramma.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dalle urla, e la madre dei due.