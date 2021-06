Giustizia. Scarcerato dalla Corte d’Appello 51enne lametino condannato a 9 anni

La Corte d’Appello di Catanzaro ha disposto la scarcerazione di Carmelo Furci, 51enne lamentino. L’uomo era stato condannato in primo grado nello scorso mese di dicembre, a 9 anni e 7 mesi di reclusione per quattro casi usura, estorsione, e illeciti in materia di detenzione di armi.

A suo carico erano state emesse due misure cautelari, la prima per usura, la seconda per armi e ricettazione. Nel luglio 2020 l’uomo venne stato scarcerato per decorrenze dei termini per il delitto di usura, mentre è rimasto in carcere per quello relativo ad armi e ricettazione.

In occasione del suo arresto la Guardia di Finanza trovò all’interno della sua abitazione 167mila euro in contanti confezionati in mazzette tenute sottovuoto, oltre a numerose armi.