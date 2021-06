Regionali, Magorno: “Nostre proposte non ascoltate”

“Il Pd e M5S non hanno colto il nostro assenso alla proposta di un giovane sindaco a candidato a presidente della Calabria, noi andiamo avanti con la consapevolezza che il nostro progetto suscita sempre più curiosità”. Così il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno, nel corso di un intervento svolto nel pomeriggio a Melissa, nel crotonese.



“Il senso del nostro impegno nella campagna elettorale per le regionali calabresi è quello di affermare un progetto politico che riporti la Calabria sui binari dello sviluppo e ciò è possibile soprattutto se questa terra inizia a credere in se stessa, nelle sue potenzialità e nella sua bellezza" ribadisce Magorno.



“Ci auguriamo tutti di esserci lasciati alle spalle il periodo più duro dell'emergenza sanitaria, che anche in Calabria ha segnato sofferenza e crisi economica. Ecco perché ritengo fondamentale ogni cittadino si affidi alla scienza e non abbia esitazioni nel vaccinarsi perché il vaccino è l’unica arma per uscire dall’incubo della pandemia" conclude Magorno. "Chi usa termini come 'cavia' manca di rispetto a chi ha perso la vita in questi anni difficili e a chi lavora in prima linea contro il Covid".