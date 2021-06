San Giorgio Morgeto, intitolata via a Pasquale Camarda

A distanza di sessantuno anni dal tragico assassinio di Pasquale Camarda, il Comune di San Giorgio Morgeto ha deciso di onorare la memoria del Carabiniere intitolandogli una via del paese. Svolta questa mattina la cerimonia di intitolazionale, che ha visto partecipare molti abitanti del posto che ancora ricordano vivamente quanto accaduto.

Era il 3 gennaio del 1960 quando Pasquale Camarda, trentatreenne in servizio presso la stazione locale, notò tre pregiudicati in un locale. Assieme al suo superiore cercarono di identificare gli uomini, ma senza successo: dopo diversi rifiuti, uno dei pregiudicati estrasse una pistola, ed ingaggiò uno scontro a fuoco. Camarda, gravemente ferito, riuscì comunque a colpire un malvivente, ma spirò poco dopo mentre si trovava in ospedale.

Un fatto di sangue che portò all’ergastolo uno dei pregiudicati fermati quella sera, e che permise al superiore di Camarda di salvarsi. Insignito della medaglia d’argento al valore militare, da oggi la sua memoria vivrà anche nelle strade del paese dove cadde come vittima del dovere.