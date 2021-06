Agricultura è: proseguono gli incontri nelle aziende agrituristiche della Calabria

Prosegue il viaggio tra le aziende agrituristiche della Calabria, grazie agli incontri “Esperienze a confronto”, che portano in dirittura d’arrivo il progetto “Agricoltura: Laboratorio di Arte, Cultura, Ambiente e Benessere” promosso da “Agricoltura è”.

Dopo gli interessanti incontri della scorsa settimana con due realtà prettamente agrituristiche, questa volta, l’attenzione degli organizzatori del progetto, si sposta su due fattorie didattiche. Sono la Masseria Capoliscio di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza e l’Azienda Borgo Piazza di Borgia in provincia di Catanzaro.

Causa norme covid, i partecipanti non hanno potuto raggiungere fisicamente le aziende - con la promessa che lo faranno il prima possibile - ma hanno potuto comunque visitarle virtualmente grazie agli appositi servizi preparati per l’occasione.

La prima clip lanciata sulla piattaforma di streaming è quella che vede protagonista la Masseria Capoliscio, realtà di grande notorietà nel cosentino. Ad accompagnare nel lungo percorso sono Nicola e Maria Teresa, partendo da una coltivazione di veccia e avena, fino ad arrivare ad un vasto ciliegeto che annovera, tra le altre, una particolare varietà di ciliegie bigarreau definita “rosetano”, dal quale, gli agricoltori dell’azienda, ricavano marmellate prelibate, impegnando altresì gli stessi frutti in numerose pietanze.

Proseguendo il cammino, ad avvalorare ancor di più il sistema biologico dell’azienda, la presenza di dieci arnie, le cui api che in esse si annidano, garantiscono un’impollinazione naturale che permette agli agricoltori di escludere qualunque altro prodotto chimico sulle piante. Ma l’impollinazione, spiega Nicola, non è il solo vantaggio che ricava l’azienda. Dalle arnie è difatti possibile estrarre un ottimo e saporito miele di ciliegio.

Le api sono altresì importanti per l’esperienza con i bambini. I piccoli visitatori si dimostrano, difatti, sempre attenti e curiosi verso lo straordinario mondo che si cela nelle arnie. Alle scolaresche viene concesso di ascoltare i rumori del ronzio, sentire i profumi, gustare il sapore del nettare, scoprire la genialità di come questi piccoli insetti si organizzino in modo armonioso e perfetto.

Il percorso nell’azienda prosegue all’interno di un albicoccheto, dove il sole battente e la vicina presenza del mare, conferiscono ai frutti un gusto particolare ed un profumo così intenso da rendere le albicocche straordinarie.

Ben 96 tipologie diverse di frutti vengono curate e coltivate nella Masseria Capoliscio. «Cerchiamo di far riscoprire ai bambini quelle tradizioni oramai andate perdute» spiega Nicola, mostrando quali siano i percorsi distinti che seguono grandi e piccoli in visita all’azienda, un percorso che si alterna tra animali e coltivazioni, con originali segnaletiche volte ad indicare le caratteristiche di ogni cosa.

Dall’aula didattica esterna si passa a quella interna. «Quando i bambini vengono in questo luogo non guardano soltanto, ma apprendono mettendo le mani in pasta. Sono loro a creare i nostri prodotti, partecipano in prima persona». Viene quindi mostrata la creazione di una tradizionale pasta fatta in casa ed i benefici che a questa dona l’uovo di faraona. In chiusura si giunge al prodotto finale: il sott’olio, le marmellate, gli insaccati e tutti quei prodotti venduti con il marchio dell’azienda.

Da una fattoria all’altra, si arriva alla seconda clip, quella che porta i partecipanti direttamente nell’Azienda Borgo Piazza di Borgia. Ad accompagnare nel viaggio c’è Elvira, che inizia il percorso mostrando ed illustrando un vasto orto che gode di una meticolosa cura ed attenzione non solo dai titolari dell’azienda, ma anche e soprattutto grazie al prezioso servizio di quelle famiglie e di quei ragazzi che, aderendo alle iniziative di workaway, soggiornano nella struttura e offrono il loro contributo nei molteplici settori.

L’esperienza nell’azienda catanzarese è davvero particolare. I visitatori hanno l’opportunità di immergersi nella natura e lasciarsi trasportare dai suoni e dalla pace dell’ambiente circostante. In questa linea di relax è centrale la presenza di una maestosa quercia, l’albero madre della tenuta, sotto il quale, spiega Elvira, con le scolaresche ci si siede in cerchio e si tiene la solenne promessa di rispetto alla natura.

Se gli animali rappresentano probabilmente l’attrazione principale per i bambini, per Enrica è comunque sbagliato pensare ad una fattoria didattica che curi solo questo aspetto. «La nostra è una fattoria che punta prevalentemente sull’aspetto delle coltivazioni» spiega Elvira delineando le potenzialità che è capace di fornire l’agricoltura e aggiungendo, con grande genuinità, come rappresenti per lei un messaggio errato rinchiudere gli animali in pochi metri quadri con il solo scopo di mostrarli ai visitatori. «Se riusciremo a garantire ampi spazi per ogni specie, allora con grande piacere li ospiteremo nella nostra tenuta» afferma, anticipando l’idea di voler creare un villaggio per gatti e magari riportare le pecore, un tempo presenti.

La visita si sposta presso un vigneto in cui si coltiva sia uva bianca che nera. Da quest’ultima, in particolare è stato da poco ricavato un ottimo vino. Elvira ha voluto altresì evidenziare come, quest’anno in particolare, ogni albero abbia proliferato, dalle nespole alle arance fino alle mandorle. «Tutto è biologico, l’unica cosa che aggiungiamo è il letame».

Sicuramente inusuale ma fortemente apprezzato, uno spazio dell’azienda in cui sono state montate delle tende tipicamente indiane, in cui svolgere attività legate a questa antica tradizione. Elvira ha quindi mostrato l’area gioco dedicata ai bambini: non casette sugli alberi ma alberi nelle casette. Alberi di fichi da cui è possibile fare direttamente merenda nel periodo estivo. Tutto costruito in legno dalle casette fino ad un vascello attraverso cui far viaggiare la fantasia dei piccoli ospiti.

In ultimo, la titolare, illustra le numerose iniziative che hanno luogo nella tenuta, rimarcando la grande collaborazione con la parrocchia locale con cui l’azienda coordina numerosi incontri ed appuntamenti per giovani ed adulti.

Ad entrambe le realtà va riconosciuta la grande passione che traspare dalla narrazione degli stessi proprietari delle aziende protagoniste di questo incontro. Un pensiero condiviso a più riprese dai convenuti nel dibattito successivo alla visione dei filmati.

Le conclusioni sono state dunque dei presidenti Mangone e Critelli che, nell’ambito dell’istruzione e della didattica, hanno voluto evidenziare gli importanti frutti che è stato possibile raccogliere negli anni passati con i progetti promossi all’interno degli istituti scolastici con appositi corsi, visite guidate, incontri e lezioni che hanno suscitato grande interesse e partecipazione dagli studenti e dalle loro famiglie.