Vertenza Eurospin, Filcams Cgil tratta con l’azienda: “conquiste su trasferimenti e gestione orari”

Importanti passi in avanti sono stati fatti nelle relazioni tra la Filcams Cgil Calabria e Eurospin Sicilia spa in seguito ad una trattativa avuta con i vertici dell’azienda.

“Un tavolo conquistato sul campo, dopo tante iniziative di lotta e manifestazioni”. Precisano in una nota i delegati e dirigenti della Filcams Cgil Calabria che rendono noto di aver “ottenuto alcune conquiste rispetto alle richieste avanzate sui temi della gestione e regolazione dei trasferimenti e degli orari dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di Eurospin Sicilia spa”.

Lo stesso sindacato fa inoltre sapere che su altri temi, come le pulizie dei locali e la sicurezza, “rimangono significative distanze”.

Il Segretario Generale Giuseppe Valentino, a conclusione dell’incontro, ha affermato: “Abbiamo vissuto l’esito della trattativa con soddisfazione e contemporaneamente con l’amarezza per quanto accaduto a Novara, dove il sindacalista Adil Belakhdim è stato ammazzato durante una manifestazione di protesta”.

“Avvertiamo un senso di rabbia ed indignazione per un clima che è diventato molto ostile nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori – ha aggiunto Valentino - che reclamano rispetto e dignità per le loro condizioni. Andremo avanti, anche in questa difficile vertenza con Eurospin, fino a quando, pezzo dopo pezzo, conquista dopo conquista, non otterremo il giusto e totale rispetto dei diritti sanciti dal contratto nazionale”.

“Un ringraziamento ed un pensiero affettuoso a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che con il loro coraggioso sostegno hanno permesso alla Filcams Cgil Calabria di rappresentarli a testa alta e con autorevolezza di fronte alla loro azienda”, ha concluso il Segretario Generale.