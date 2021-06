Reggio. Incendio in una casa, poliziotti salvano residenti e i loro animaletti

Gli agenti della Polizia di Reggio Calabria si sono precipitati nel quartiere di Santa Caterina a seguito di una segnalazione per un incendio in un appartamento.

Entrati in azione, i poliziotti sono riusciti a salvare gli inquilini dell'appartamento e a far uscire gli abitanti dei piani superiori, tra cui una persona impossibilitata a camminare, che erano rimasti bloccate dalla coltre di fumo densa che aveva riempito tutti i locali.

Durante le fasi di salvataggio i poliziotti, che hanno utilizzato bende umide per proteggersi dal fumo, non hanno esitato anche a mettere in salvo gli animali domestici che, spaventati da quanto stava accadendo, non riuscivano ad abbandonare la loro casa.

Le azioni di soccorso hanno visto la collaborazione tra la Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, evitando così ulteriori tragiche conseguenze.