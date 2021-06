Crotone. Beccato con droga e materiale per il confezionamento: finisce ai domiciliari

Un 47enne crotonese, C.G., gravato già numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Crotone a seguito di un controllo presso la sua abitazione.

In particolare, i poliziotti pitagorici hanno rinvenuto su un tavolo e all’interno di alcuni mobili, 7 dosi di droga, materiale per il confezionamento, un coltello, alcune banconote e un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Dopo essere stato accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso, l'uomo è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari.