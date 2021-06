Hashish e marijuana in cucina: 43enne di Calopezzati finisce in manette

Un 43enne calopezzatese, R.V.A., è finito ieri in arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. A beccarlo in possesso di hashish e marijuana sono stati i carabinieri della locale Stazione che, già da qualche tempo, avevano notato una serie di movimenti anomali nei pressi della sua abitazione, ubicata nel centro storico del comune jonico.

Dopo aver deciso di approfondire con un controllo, i militari si sono presentati alla porta di casa dell’uomo e a seguito di una approfondita perquisizione hanno rinvenuto in una credenza della cucina oltre 90 grammi di hashishe e circa 16 di marijuana.

Il 43enne è stato pertanto arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, rimesso in libertà mentre gli atti sono stati trasmessi alla stessa Autorità Giudiziaria per la richiesta di convalida dell’arresto.