Violento scontro tra auto e furgone sulla Ss 106: due feriti, uno finisce in ospedale

Brutto incidente sulla statale 106 in località Simeri Mare, in prossimità del distributore Esso. A scontrarsi sono stati un furgone adibito a trasporto di pane ed un’automobile, una Fiat Punto.

A causa del violento impatto, il camioncino si è ribaltato a bordo strada intrappolando al suo interno il conducente che, una volta tirato fuori dal mezzo, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 e poi trasportato in ospedale.

Meno gravi le condizioni di salute dell’automobilista, che è stato medicato sul posto.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro che ha messo in sicurezza i veicoli e il sito in attesa del soccorso stradale. Presenti anche Polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La statalle, nel tratto interessato, è rimasta chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.