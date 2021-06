Controlli della polizia nel crotonese: arresti, denunce e decine di perquisizioni

Non si placano i controlli del territorio gli agenti della Questura di Crotone che, nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”, anche in questa settimana hanno effettuato numerosi posti di blocco in seguito ai quali sono stati fermati 698 veicoli e identificate 1.471 persone.

Sempre nel corso dei controlli su strada, sono state elevate 17 multe per violazioni al Codice della Strada e un giovane di 21 anni, M.R., è sato deferito all'A.G. per guida in stato di ebbrezza. Un altro automobilista, A.C., di 45 anni, è stato invece denunciato dopo essersi rifiutato ad un controllo mentre trovava alla guida in condizioni psicofisiche visibilmente alterate.

L’attività settimanale ha portato gli agenti pitagorici a denunciare in tutto 7 persone, mentre altre 4 sono state arrestate, di cui una per detenzione illegale di armi e due per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Altre 5 persone sono state invece accompagnate in Questura per identificazione e 7 segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Sono invece 8 le sanzioni elevate per violazione delle norme anti-Covid, a queste è seguita anche la denuncia di un 32enne straniero per epidemia colposa.

Nel corso di suddetti controllo, infine, si contano 40 perquisizioni e 5 controlli amministrativi. Attenzionati anche diversi circoli a Cirò Marina.

Inoltre, gli operatori dell’UPGSP sono intervenuti presso un supermercato per una segnalazione di furto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso un 39enne con precedenti con una busta contenente alimenti dal valore di circa 120 euro che non aveva pagato. L’uomo è stato deferito all’AG.

Infine, gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto vicino un negozio, posto a fianco ad un vaso, un involucro contenente 0,88gr di cocaina. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro penale.