Covid, la Calabria da lunedì entra in “zona bianca”

È ufficiale: la Calabria da lunedì 21 giugno entra in “zona bianca”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore dal 21 giugno.

Così da lunedì l’Italia si tinge quasi tutta di bianco, tranne la valle d’Aosta che resta gialla. Insieme alla nostra regione passano nella colorazione di rischio basso anche Basilicata, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano.

COPRIFUOCO E SPOSTAMENTI

Non è in vigore nella zona bianca. Chi si trova in zona bianca può andare verso altre località della zona bianca, senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento. Non ci sono limiti di orario per andare verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

BAR E RISTORANTI

Cade il limite orario legato al coprifuoco. E cade anche il limite per il numero di posti al tavolo, ma rimane il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso, il numero massimo di posti passa da 4 a 6.

PALESTRE, NEGOZI, MATRIMONI, FIERE

Palestre e piscine al chiuso sono aperte già dal 1° giugno. Ma riaprono anche piscine termali, centri natatori e centri benessere e termali. Così come i parchi a tema, le sale gioco, i bingo e i casinò.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Shopping possibile nei centri commerciali anche nel week end.

MATRIMONI

Via libera ai banchetti di nozze senza limiti di numero di persone per le cerimonie. Gli ospiti dovranno però essere in possesso del 'green pass' che si ottiene una volta completato il ciclo vaccinale, con il certificato di avvenuta guarigione e il risultato negativo di un test antigenico o molecolare.

DISCOTECHE

Le sale potranno riaprire, ma solo per servire apertivi, cene e cocktail. Stop dunque al ballo.