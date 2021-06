Greve, incidente mortale: perde la vita centauro di Castelsilano

Non c’è stato niente da fare per Vincenzo Gangale, quarantaseienne originario di Castelsilano, nel crotonese, che nella giornata odierna è stato coinvolto in un violento incidente stradale dove ha perso la vita. L’uomo stava percorrendo la Via Chiantigiana a bordo della sua moto di grossa cilindrata nei pressi del comune di Greve, nell’area metropolitana di Firenze.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente: secondo una prima ricostruzione, Gangale stava procedendo lungo la strada quando ha impattato contro un’auto che stava svoltando per accedere ad un parcheggio. L’incidente, avvenuto nei pressi del bivio per Lamole, ha sbalzato l’uomo dalla moto a diversi metri dall’impatto.

Illesi il conducente ed il passeggero del mezzo, che hanno subito allertato i soccorsi. Questi, però giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.