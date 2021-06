Vibo, salvati quattro cagnolini: erano finiti in fondo ad una scarpata

Il loro continuo ed ininterrotto pianto ha finito per allarmare gli abitanti di Bivona, frazione di Vibo Valentia, che si sono messi alla ricerca di quei cuccioli che sentivano ma non riuscivano a vedere. Dopo qualche ricerca, ecco che i guaiti sono stati identificati: provenivano dal fondo di una scarpata, impervia e ricca di vegetazione.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo la segnalazione giunta a ridosso dell’ora di pranzo si sono subito messi in moto per soccorrere i quattro cuccioli. Giunta sul posto una squadra dalla sede centrale, con non poche difficoltà è riuscita a farsi strada nel fosso, recuperando i quattro cagnolini e mettendoli in salvo.