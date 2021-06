Crotone, finisce all’asta l’Abramo Customer Care

Nuovo capitolo nell’intricata vicenda che coinvolte la Abramo Customer Care ed i suoi dipendenti, oramai da mesi in bilico ed in attesa di un agognato cambio di proprietà. Nonostante gli spiragli aperti dalla politica il provvidenziale “cambio di mano” non c’è stato, e l’intera società è stata ora messa all’asta dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Una decisione questa sopraggiunta subito dopo la richiesta di concordato preventivo presentata dall’azienda, da tempo in difficoltà economica. Nella giornata di ieri, 17 giugno, il giudice ha nominato i curatori giudiziali che traghetteranno ora l’azienda alla nuova proprietà.

L’asta servirà a fugare ogni dubbio sui reali acquirenti, dopo la richiesta avanzata dal fondo irlandese Heritage Venture che si tirò indietro dall’affare alla comparsa di un ulteriore pretendente, la calabrese System House. Le società interessate potranno presentare un’offerta entro il 21 luglio prossimo, e le buste saranno aperte per direttissima il giorno successivo.