Joppolo, costruiscono manufatto nell’alveo del torrente: sequestrato

Hanno realizzato una piattaforma in cemento di circa 22 metri quadri, sulla quale è stato posizionato un serbatoio da 10 mila litri con tanto di pannello solare. Il tutto non solo senza alcuna autorizzazione, ma per altro nell’alveo del torrente “Pozzo”, in un’area dunque vincolata e ad alto rischio idrogeologico.

Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Spilinga, che impegnati in un pattugliamento del teritorio hanno notato il manufatto realizzato in spregio alle più elementari regole di sicurezza. Posizionato nell’alveo del torrente, non solo può ostacolare il flusso d’acqua – in particolar modo durante piogge intense – ma può anche ostruire il deflusso nei tratti più stretti del corso d’acqua.

Dopo il sopralluogo e le formalità di rito, sono stati denunciati due soggetti: il responsabile legale della ditta che ha realizzato il manufatto, ed il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Joppolo, nonché Rup dei lavori, che in concorso tra loro avrebbero violato le normative in merito alle autorizzazioni necessarie da richiedere all’Autorità di Bacino.