Covid. Nuovo aumento nel bollettino: 77 nuovi contagi e nessun decesso

Sembra essere stabile l’andamento dei nuovi contagi in Calabria: anche l’odierno bollettino conferma un leggero aumento dei casi (+77) in linea con i numeri delle ultime settimane, mentre resta invariato il numero delle vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+29), seguita da quelle di Cosenza (+22), di Vibo Valentia (+15), di Crotone (+8) e di Cosenza (+3). Sono stati 907.924 (+2.312) i tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 3,32 %.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono stati complessivamente 22.970 (+29), mentre i casi attivi sono 590. Di questi: 550 in isolamento, 36 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.048 i guariti e 332 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.838 (+22), ed i casi attivi sono 5.748. Di questi, 5.704 sono in isolamento, 40 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 16.538 guariti e 552 decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.529 (+15) e gli attivi sono 154. Di questi: 150 si trovano in isolamento e 4 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.263 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.540 (+8) e gli attivi sono 121. Di questi: 114 si trovano in isolamento e 7 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.320 i guariti e 99 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati sono stati finora 10.209 (+3), mentre i casi attivi 342. Di questi, 315 in isolamento, 25 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.725 pazienti e ne sono deceduti 142.

IN ZONA BIANCA DA LUNEDI

Arriva nel frattempo l'attesa conferma: la Calabria entrerà in zona bianca da lunedì 21 giugno. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato il provvedimento che era atteso già per questa settimana, e che di fatto eliminerà buona parte dei divieti come il coprifuoco. Ancora al vaglio degli esperti governativi la possibilità di rimuovere l'obbligo di mascherina all'aperto, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal mese di luglio.

Con questo nuovo provvedimento, l'intera nazione si colora di bianco. Solo la Valle d'Aosta rimane in zona gialla, mentre le restanti regioni del bel paese saranno, per la prima volta, nell'area considerata di minor rischio.

Ultimo aggiornamento: 17:41