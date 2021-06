Sul traghetto per la Sicilia con 7 chili di cocaina: arrestato

Probabilmente pensava di averla fatta franca il corriere di droga arrestato nella giornata odierna dalla Polizia presso il casello autostradale di San Gregorio, a Catania. L’uomo infatti era riuscito a sbarcare indisturbato sull’isola con il suo prezioso carico, ma dopo una novantina di chilometri è stato individuato e tratto in arresto.

Ben sette chili di cocaina divisi in panetti, e nascosti al di sotto di diversi sacchi contenenti materiale edile a bordo della sua auto. Nascondiglio che tuttavia non è passato inosservato agli agenti, che hanno così tratto in arresto il quarantasettenne.